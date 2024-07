Korvpallimeeskond hankis oma ridadesse enam kui kümnes klubis karastunud ameeriklase

28-aastase ja 203 sentimeetrit pika Jalen Henry karjäär on olnud klubiderohke ning ta on mänginud Prantsusmaa, Soome, Tšehhi, Portugali, Küprose, Šveitsi ja Ungari klubide eest.

Terve eelmisel hooajal Ungari liigas Budapesti Honvéd Se ridades kaasa teinud Henry kogus 34 mänguga keskmiselt 13,3 punkti ja 8,2 lauapalli. Sarnasele tugevale tulemusele on ta jõudnud pea kõikides oma meeskondades, mida on olnud 11.

Nüüd saab ameeriklane silma paista Eestis Tartu klubi eest. Enne hooaega tõdes Jalen Henry, et tunneb rõõmu võimaluse eest mängida just Eesti-Läti ühisliigas ning samuti ENBLi sarjas. «Ma olen tiitlite järele näljane ja tahan aidata ühe Tartusse tuua. Loodan, et mu kogemus ja oskused on meeskonnale abiks ja saan pakkuda fännidele head emotsiooni,» ütles ta.