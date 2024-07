Hooliv meeskond käitus keskkonnaameti soovitustele vastavalt, kuid jäälinnu pere ei tulnud poega enam toitma. Keskkonnaamet ühendas asjatundjatega Metslooma Ühingust ja leiti vabatahtlik, kes linnu oma hoole alla võtta sai. Kiirelt hankis Jääaja keskuse meeskond ka väikese kala linnule söögiks, mille kogenud kokad kiirelt tükeldasid, et haruldast linnupoega toita lähedalasuva sobiliku toiduga.

Väikene jäälinnupoja sattumine Jääaja keskusesse näitab, et Saadjärve kaldal on selle haruldase liigi pesitsuspaigad. Keskkonnaameti nõustajate sõnul on kõige õigem käitumine hätta sattunud linnu asetamine lähedalasuva looduse rüppe tagasi. Üldjuhul leiavad linnu vanemad poja siiski üles. Jääaja keskuse jäälind oli ilmselt alustanud juba iseseisvat elu kuid siseruumi sattumine viis ta šokki, millest taastumiseks vajas ta abi.