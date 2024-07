Bussijuhi mantra: palun kinnitage turvavöö

Bussirooli iga mees ja naine ei pääse ning sinna pääsenud peavad järgima teatud reegleid, et sõit oleks ohutu. Ka sõitjatele on bussides tavaliselt kirjas reeglid, mida tohib ja mida ei tohi teha. Kui iga bussi siseneja need läbi loeks ja neist ka kinni peaks, oleks bussisõit kõigile meeldiv kogemus, tõdevad bussifirmade juhid.