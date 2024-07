Eesti raudteedel on nüüdseks juba üksteist aastat sõitnud rongid, mida rahvakeeli kutsutakse porganditeks. Aastatega on nende oranžide rongidega nii mõnigi õnnetus juhtunud, aga kui ohutu on rongisõit tegelikult? Elroni vedurijuht Allan Silm võttis Tartu Postimehe endaga kaasa, et näidata, milline näeb välja vedurijuhi tööpäev ja kuidas tagatakse sõidu ajal reisijate ohutus.