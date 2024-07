Hoiu-laenuühistu venitab pensionärile raha tagastamisega: «Meie rahad on kinni …»

Kui Andrus Aasmäe eile koos abikaasa Hillega Tartu hoiu-laenuühistusse oma raha küsima läks, teatati neile seal kõigepealt, et ühistul polegi nii suurt summat praegu kusagiltvõtta. «Meie rahad on kinni … rahad vabanevad liiga aeglaselt,» kuulsid nad kontoris. Seda ütles neile Liina Nulk, kes on Tartu hoiu-laenuühistu juhatuse liige ja Tartu kontori juhataja.