Nädalalõpul täidab Tartu kesklinna väntorelimuusika

Nädalalõpp toob Tartusse väntorelite rahvusvahelised suvepäevad. Need on korraldaja Ingrid Kalevi teatel tekitanud väliskülalistes suurt elevust ja on kultuurilises mõttes rikkalikumad kui eelmistel aastatel, sest ettevõtmine on osa Euroopa kultuuripealinna programmist.