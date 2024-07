Linn läheb hooldusreformi pärast jälle kohtusse

Tartu linn kaebas mullu sügisel riigi kohtusse, et saada vastus, kes peab kandma hooldereformist tulenevad rahalised kohustused. 5. juulil otsustas riigikohus, et hooldekodude personalikulude katmine on siiski kohaliku omavalitsuse ülesanne. Aga et kohustuse on pannud riik, siis peab viimane olema valmis halduskohtu otsusega omavalitsusele hooldereformi käimas hoidmiseks siiski raha eraldama.