Raudtee elektrifitseerimine toob Mullaverre suured kanalid ja viadukti

Need kanalid pole aga ujumiseks, vaid kaevatud selleks, et seal uuel lõigul saaks järgmisel aastal sõita elektrirong. Mullavere uue raudteelõigu ehitus kuulub Euroopa Liidu rahalise toetusega käiva Tallinna-Tartu-Koidula raudtee õgvendamise projekti sisse ning see töö peaks valmis saama järgmise aasta teises pooles.