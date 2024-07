Kliinikum ootab rinnaga toitmise nädalal emasid tasuta töötubadesse

«Vastsündinu ja imiku rinnaga toitmine on parim meetod selleks, et pakkuda lapsele kasvamiseks ja arenguks vajalikke toitaineid. Uurimistulemused kinnitavad, et imetamisel on märkimisväärne kasu nii laste kui emade tervisele ja heaolule. Rinnapiima saavatel lastel esineb vähem seedeprobleeme ja allergiaid. Samuti kaitseb rinnapiim last nakkuste eest, sisaldades komponente, mida imiku piimasegudes ei ole – hormoone, ensüüme, kasvufaktoreid, asendamatuid rasvhappeid ja immunoloogilisi kaitsefaktoreid,» selgitas ämmaemandusjuht.