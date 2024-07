Tartu Veevärk kavatseb paduvihma oma huvides ära kasutada

Et pumplad jõuaksid sadevett paremini ja kiiremini vastu võtta, käivad Tartu Veevärgis juba ettevalmistused. Sätitakse siibreid, et rohkem vihmavett läbi lasta ja valmis on ka avariibrigaad.

ASi Tartu Veevärk juht Toomas Kapp ütles, et neil on täna õhtul kindel plaan mõõta sadevee äravoolu Raatuse tänaval. See on Tartu üks murekoht: Raatuse ja Pika tänava nurgal on iga suurema vihmaga keldrid vett täis ning autodel liiklemine võimatu. Miks see täpselt nii on, seda veel ei teata, aga eesmärk on välja selgitada.