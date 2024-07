Karlova kiriku muruväljakul saab täna harjutada vikatiga niitmist

EAÕK Tartu piiskopkonna praost preester Kristjan Otsmann ütles, et oodatud on igaüks, kes huvitub vikatiga niitmise ja vikati hoolduse tarkustest ning väärtustab elurikkust linnas. «Julgemad saavad end proovile panna niitmisvõitlusel, samas on külalistel ka võimalus teha korda oma vana vikat või lihtsalt kiriku õues mõnus pealelõuna veeta,» ütles ta.