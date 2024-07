PILDID Tartus põles korter, elanik anti üle kiirabile

Täna hommikupoolikul rääkis majaelanik, et kolmandal korrusel elav mees on igati korralik. «Meil ei ole temaga kunagi ühtegi probleemi olnud,» kinnitas ta. Mees teeb ka suitsu, aga majaelaniku sõnul ikka maja ees ja koni käib selleks ettenähtud kohta.

«Eile õhtul just helistasime üle ja panime paika plaani, et täna surnuaeda minna. Ta on väga abivalmis ja sõbralik mees,» rääkis majaelanik.