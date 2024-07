GALERII Kõrvulukustava mootorimürina saatel jõudsid tuhanded tsiklid külmapealinna

Sakust tulnud Andrus Jõessaar on samuti oma masina ise ehitatud ja sel on ainulaadne nimi Rock. Kunagi Saku õlletehases töötanud mees küsis endiselt tööandjalt luba Rocki brändi kasutamiseks. Isegi bensiinipaak oli Rocki õllekorgi suur koopia.

Muljetavaldava masina mootor on 2100 kuupsentimeetrit ehk ülivõimas. «Peaaegu saab lendu tõusta tõepoolest,» naeris Jõessaar. Rock ei ole tavaline tsikkel, selle käimapanemiseks tuleb vajutada kuut erinevat nuppu ja heli on nii vali, et tekib tahtmine kõrvad kätega katta.

Koos sõbraga ehitati masin valmis pooleteise aastaga. «Leidsin selle mootori Saksamaalt ja siis hakkasime keha külge ehitama,» seletas Jõesaar. Läbi elu on tal olnud kuus erinevat mootorratast ja lisaks veel neli Javat. Praegu on isiklikke tsikleid kaks.

Ka igapäevaelus on Jõesaarel mutrivõti käes ja näpud õlised, sest tal on autoremondikoda, kus Ameerika autosid putitab. 50-aastane Jõessaar on Jõgevatreffil käinud 1994. aastast ning jätkab käimist. Ta nahkvestil on iga aasta kohalolu tähistav metallmärk. «Ma ei kannataks, kui mõni vahelt puudu oleks,» põhjendas ta ikka ja jälle Jõgevale tulekut ja lisas, et loomulikult on kogu sõpruskond motomeestest läbi imbunud ning tulemata jätmine ei tule kõne allagi.