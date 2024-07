PILDID Voolav higi ja maruline aplaus – Tartu mees tõusis palgisurumise Eesti meistriks

Möödunud aastal surus Kallavus 155-kilost palki. Ta rääkis, et võttis endale treeneri ning on rohkem sõpradega aega treeningsaalis veetnud. Kallavus rajas paar aastat tagasi Tartusse rammumeestele salajase asukohaga jõusaali Rammukoobas, kus on kõik vajalik rammumeheks treenimiseks.

Rammumehed on suured tursked mehed, kellele tuleb ka palju süüa. Siiski tunnistas Velt, et täna hommikul ta süüa ei jõudnudkI ning lisas, et liiga täis kõhuga on jälle teistpidi kehv võistelda. Siiski polnud tühja kõhuga võistlemine eesmärk omaette, lihtsalt korraldajana pidi ta juba varakult võistlusala valmis sättima hakkama.