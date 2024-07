Nalja pole! Üliõpilaste jõutõstmise MMil Tartus on purustatud üle paarikümne rekordi

Otsa tegid lahti kergemad naised ja päeva teises pooles kergemad mehed. Nii, samm-sammult said rammu proovile panna järjest raskemad sportlased. Täna on järg viimaste meeste ja naiste käes.

Võistluse neljanda päeva lõpuks olid noored suutnud murda 26 üliõpilasspordi föderatsiooni (FISU) rekordit. Neist 15 korral on uue tippmargiga hakkama saanud mehed, 11 juhul naised. Kuidas need püstitati, saab näha rahvusvahelise jõutõsteliidu Facebooki lehelt .

Meeste võistkondlikus arvestuses on viimase päeva eel esikohale tihe rebimine. Päeva hakul on liider 46 punkti kogunud Suurbritannia, kelle kannul 42 silma kogunud Prantsusmaa ja Singapur. Eesti asub 5 punktiga 16. real.

Naiste arvestuses on kõige edukam olnud samuti Suurbritannia 47 punktiga. Teisele kohale käib aga tihe rebimine ning praegu on sellel positsioonil Holland 32 punktiga. Kolmandal kohal on 30 punkti kogunud Prantsusmaa. Kuid kaugele ei jää maha ka Tšehhi ja Poola, kel punkte vastavalt 27 ja 25. Eesti on 6 punktiga 17. positsioonil.