GALERII Soe suveõhtu ja hea muusika meelitas tasuta kontserdile hulga inimesi

Lisaks esinesid Eesti Laulult tuntud duo Anett ja Fredi, kes on eestlaste poolehoiu saavutanud lugudega «Write About Me» ja «You Need To Move On». Aasta Soul, Funk, R&B artisti tiitli pälvinud duo tõi lavale sooja ja intiimse atmosfääri, mis sobis hästi sumedasse suveõhtusse.