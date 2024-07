Politsei soovitab jalgratta lukustada läbi raami, siis on varguse tõenäosus väiksem. Aga vahel pole abi ka sellest, sest ei lukud ega riivid paista Tartus tegutsevaid pätte eemal hoidvat.

Tartlanna Teele Tamme läks neljapäeva õhtul kella kaheksa ajal kesklinna La Dolce Vita restorani sööma. Et ilm on suvine, sõitis ta sinna vaid paari nädala eest ostetud elektrijalgrattaga HeyBike. Restoranist väljudes oli ahastus suur, sest ratas oli läinud. Kahjuks ei ole ta ainus, kellega nii on juhtunud.