Maaülikool kavandab Järvseljale uut jahilossi

Maaülikooli arendusjuht Linnar Pärn ütles, et Järvselja jahiloss on ülikoolile ja pea kõikidele Eesti metsameestele sümbolväärtusega hoone. Olgu siis see loss, mis hävis juba teises maailmasõjas, algse lossi asemele nõukogude ajal lõpukümnendil kerkinud hoone või siis see, mis hakkab sama koha peal seisma tulevikus. «Järvseljat me ilma lossita ette kujutada ei oska,» sõnas ta.