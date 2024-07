Juhtkiri Väike amps töö, grilli ja sauna vahele

Üks puhkuste kõrgaja lahutamatuid kaaslasi on suvelavastused, mida pakuvad tuntud teatrid ja ka just nendeks puhkudeks ehk projektideks kokku pandud näitemänguseltskonnad, nii kutselised kui ka harrastusnäitlejad. Suur osa meie rahvast tunneb endiselt teatrielamuste janu, kuigi piletihinnadpole just odavad.