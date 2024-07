Stepan Karja: mis võiks olla riigi eesmärk põllumajandusettevõtet kärpides?

Endise maainimesena on raske mõista riigi kindlasuunalisi toiminguid, et AS Tartu Agrole lepingu alusel kasutada antud maa (3200 ha) sõna otseses mõttes jalge alt ära tõmmata, sellega põllumajandusettevõttele surmaotsust välja kuulutades. Justkui olnuks tegu vähetõhusa, pankrotipitsituses vaevleva talumajapidamisega.