Vähemalt ühes Peipsi järve supluskohas pole ujumine soovitatav

Tekib küsimus, kas Peipsi järve veekvaliteet on üleüldiselt halb ja järves vohavad enerokokid? Nii siiski väita ei saa, selgub terviseameti kommunikatsioonijuhi Imre Kaasi vastusest. «Suplusveeproovid on võetud erinevatel aegadel ning on keeruline võrrelda Peipsi järve ääres olevate supluskohtade veekvaliteeti,» selgitas ta.