Veebis levib kulutulena avalik pöördumine Tartu ülikoolis aset leidnud ahistamisjuhtumi asjus

Pöördumise algataja(d) ei ole teada, kuid see levib sotsiaalmeedias Tartu ülikooli tudengite ja vilistlaste seas kui kulutuli. Tegemist on sisuliselt allkirjade kogumisega, et juhtida tähelepanu juuli algul avalikuks saanud Tartu ülikooli Viljandi kultuuriakadeemias aset leidnud ahistamisjuhtumile.