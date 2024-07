PILDID Lepitamatud vennad tulevad publiku ette nüüd ka Saadjärve mõisa härjatallis

Vennad Coleman (all, Märt Avandi) ja Valene (Ott Sepp) on taas karvupidi kokku läinud.

Emajõe suveteater esietendab reedel Kalevipoja lingukivi lähedal Saadjärve ääres mõisa härjatallis näidendi «Üksildane lääs». Lavastus on eriline lisaks etenduspaigale ka selle poolest, et sama näidendi on tänavu vaatajate ette toonud juba kaks truppi. Ja et nüüd on trupis neli kursusekaaslast, kes lõpetasid lavakunstikooli 2004.