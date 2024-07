Elva suur festival algab keskpäevast õhtuni kestva tantsumaratoniga

Liikumis- ja heaolufestival on Elvas toimuva liikumisfestivalide üritussarja kolmas üritus. Mullu toimus see männilinnas koos kodukohvikute päevaga, kuid ka siis ei puudunud kavast tantsimine.

Talvel kogunevad tervise eest hoolt kandvad noored ja vanad Elvasse suusamaratoni tõttu, suvel ootab neid seal aga Eesti liikumis- ja heaolufestival. See leiab männilinnas aset eesootaval reedel ja laupäeval ning ürituse eesmärk on näidata, et tervist saab edendada ka sportimata, näiteks pillimängu ja tantsimisega.