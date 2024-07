Müüjad rääkisid, et nad ise ei ole tänavu metsa seenele jõudnud, aga paistab, et kukeseenel on hea aasta, kuulduste järgi pidavat isegi mõni puravik metsas leiduma. Kukeseened, millega Tartu turul kaubeldi, olid korjatud näiteks Põlvamaalt Kiidjärve kandist ja Värskast.