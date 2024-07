Tõrvandis valmib uus koolimaja, häbiplekk seal kõrval püsib aga endiselt

Hoone akende ette on eri aegadel küll trelle ja laudu paigaldatud, kuid inimesed kipuvad seal ikka sees käima. Akendest paistab vanu õlitünne, jalgrattaraame, rehve ja kõikvõimalikku muud sodi, mida on aastate jooksul sinna tassitud. Lisaks on tondilossi lähedal igal pool hingemattev hais, mida levitab sinna jäetud prügi.