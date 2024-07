Ettevõtja veab maatükkide pärast linnaga vägikaigast

Aga ta teab, et kogu ehitusloale eelnev menetlusprotsess peaks kestma kuni 30 päeva, nagu sätestab planeerimisseadus. Nelk lisas, et nägi tänu Andmejälgija leheküljele, et linnavalitsus avas kinnistu andmed alles päev pärast tähtaja möödumist. Linn vabandas, ent märkis, et ajaakna sisse jäi ka võidupüha-jaanipäev ehk riigipüha.