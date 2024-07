Reno Laidre: tulevikunägemus meie linnast ei saa olla ainult väheste peas

See on vajalik selleks, et ratturitel ja jalakäijatel oleksid teineteisest eraldatud turvalised liikumisteed ja kõigil linnas liikujatel tervislikkust toetavad liikumisvõimalused. Samuti on väga oluline juba sellel aastal algav ning 2026. aastaks valmiv ligi 12 miljonit eurot maksev kõiki liiklejarühmi arvestav Sõpruse silla rekonstrueerimine.