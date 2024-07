Kätlin Muru: pensionile tuleb mõelda juba noorena

Ma oleksin tahtnud palju varem teada, et minu praegune töötamine ja tehtud valikud ei mõjuta mitte ainult minu praegust sissetulekut, vaid annavad ennast tunda ka tulevikus. Just nii, praegu makstud maksud mõjutavad meie tulevast saadavat sissetulekut ehk pensioni.

Aga mis on üldse pension? Pension on rahasumma, mida saad regulaarselt pärast seda, kui oled pensionile jäänud ehk lõpetanud töötamise. Pension on palgaasendus ehk pensioni eesmärk on tagada, et sul oleks raha ka vanemas eas, kui sa enam ei tööta.