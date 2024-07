Varas rüüstas spordibaari lillekaste

​Ta meenutas, et mõni aasta tagasi, kui Kaarsilla ja Raatuse tänava vahelisel alal oli kivimüürile istutatud püsiklilled, kippusid need sealt tihti kaduma. «See oli nagu ehtne lilleturg,» ütles Kiudorf.



Nüüd, mil linnahaljastuses on panustatud järjest enam elurikkuse lokkamisele, ei lähe ka taimi enam nii palju kaotsi. «Vargad ilmselt ohakaid ei taha,» märkis Kiudorf.



Kalle Voogla on märganud, et surnuaias teevad pahandust metsloomad ja linnud.





Ta oletab, et kevadlilled rändavad linnasüdamest kalmistutele. Samas on täheldatud lillede kadumist ka surnuaedadelt. Tartu kalmistute juht Kalle Voogla on märganud, et surnuaias teevad pahandust metsloomad ja linnud, mitte kahejalgsed. «Oleme näinud, et linnud kisuvad värskelt istutatud taimed mulla seest välja, et saada üks mahlane kõhutäis,» rääkis Voogla.



Puiestee tänava surnuaial on ta pannud tähele, et seal käivad kalmudel värskelt istutatud lillede kallal metskitsed. «Nad Emajõe luhalt tulevad, jätavad visiitkaardina haudadele pabulad ka järele,» sõnas Voogla.



Kevadsuvisel ajal saab ka politsei aeg-ajalt teateid, et kuskilt avalikust kohast on näpatud lilli. Tartu jaoskonna menetlusgrupi juht Lilian Palu sõnas, et lillevargused ja -lõhkumised ei ole õnneks tavapärased ning pigem on tegemist üksikute juhtumitega.



«Üldiselt on varguste puhul eesmärk saada isiklikku kasu, kas taimede endale võtmise või nende müügi kaudu,» ütles Palu.



«Rüüstamiste taga on harilikult purjus inimesed või alaealised, kes ilmselt ei mõista, et nad kahjustavad niiviisi teiste inimeste vara. Tegelik põhjus, miks vargus või lõhkumine toime pandi, selgub tavaliselt alles siis, kui on teada tegija ja oleme kindlaks teinud juhtunu täpsemad asjaolud.»



Ta lisas, et juhul, kui kellegi vara kallal vandaalitsetakse ja põhjustatakse varakahju, tuleks sellest politseile teada anda. Rikkuja tabamine sõltub sellest, milliseid tõendeid on võimalik koguda. Selles on palju abi näiteks kaamerasalvestistest või tunnistajatest.