Intervjuu Risto Joost toob Kassitoome orgu publiku ette kolm metsosopranit ja kaks dirigenti

Ma arvan, et need mõjuvad väga hästi. Hooaeg oli meil intensiivne, loomulikult soovivad kõik puhata, aga laulupeost osavõtmine oli ju kõikidele meie kollektiividele möödapääsmatu ja oli eneseteadvusele äärmiselt oluline olla eesti kultuuri sünni tähistamise juures. Laulupidu ju seda on, eriti Tartu kontekstis.