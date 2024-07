Netikelmid petsid välja 15 000 eurot ning varaste saagiks langes tõukeratas

Esmaspäeval sai politsei teate, et Peipsiääre vallas lõi 44-aastane mees 31-aastast meest. Juhtunu täpsemad asjaolud selgitab politsei välja kriminaalmenetluses.

Politseisse pöördus ka 44-aastane mees, kellele helistati väidetavalt Swedbankist ja öeldi, et tema Smart-ID konto on petiste poolt üle võetud ning ta peab oma andmeid uuendama. Mees tegutses juhiste järgi ja kandis oma kontolt raha LHV panka võõrale 15 000 eurot. Ilmnes, et tegu oli kelmidega ja mees jäi rahast ilma.