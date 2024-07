Tartu spordiklubis lendab ringi papagoi

Reede õhtul ilmus Facebooki gruppi «Kadunud ja leitud papagoid» postitus, et Annelinna Myfitnessi külastajad on märganud spordiklubis ringi tiirutamas viirpapagoid. «Annelinna MyFitnessi spordiklubis lendab ringi roheline viirpapagoi. Personalile on teada antud. Kui kellelgi on kaduma läinud, siis pöörduge Annelinna MyFitnessi,» seisab papagoisõprade grupi postituses.