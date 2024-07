Pigem võtsin selle vastu aukartusega. See on väga vastutusrikas amet, eriti praegu, mil majanduses on keerulised ajad. Euroopas käib täiemahuline sõda, eksporditurud on kannatada saanud. Minu ülesanne on pakkuda ettevõtlusmaastikul stabiilsust. On oluline, et ettevõtjatele oleks selge riigi pikem plaan ja selge sõnum, mis puudutab maksupoliitika tulevikku. Kristen Michal ütles, et majandus on lisaks kaitsevaldkonnale üks olulisemaid valdkondi, sest raha saab riigile tulla vaid majanduse kaudu.