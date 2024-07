Eelmisel nädalal mängis avalikkus jõuliselt mõttega, et endisest Kastre vallavanemast, praegusest riigikogu liikmest Priit Lombist võiks saada taristu eest vastutav minister. Ka Lomp ise andis mõista, et talle on seda kohta pakutud, kuid pühapäeval ilmnes, et Sotsiaaldemokraatlik Erakond esitas taristuministri kandidaadiks hoopis endise keskerakondlase Vladimir Sveti.