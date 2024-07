Sõpruse puiestee ristmikul saab pärast pikka remonti taas liigelda

Tiheda liiklusega Jaama tänava, Põhja puiestee ja Sõpruse puiestee ristmik on küll läinud reedest liiklusele avatud, kuid kõik pole seal veel tehtud. Näiteks on puudu osa teekattemärgistusest ja ka osa kõnniteed pole lõpuni valmis. «Ehitaja üritab need tööd paari nädala jooksul ära teha,» ütles Tartu teedeteenistuse juht Oleg Lužetski.

Ristmiku uuendamine on osa Põhja puiestee ja Muuseumi tee läbimurdest, kuid sellelt ristmikult veel nii pea Põhja puiestee kaudu Raadile ei saa. Lužetski selgitas, et lõplikult saab läbimurre valmis oktoobris. Kergliiklejaile on läbimurre aga juba avatud. «Osa haljastastust on olemas, muru külvatud ja pingid pandud,» rääkis teedeteenistuse juht.