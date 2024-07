E-kataloogi tarkvarauuendus häirib esmaspäeval raamatukogude tööd

«Et ligi pool miljonit lugejat saaksid edaspidigi kataloogi sujuvalt kasutada, on vajalik ette võtta operatsioonisüsteemide serverite tarkvarauuendus,» selgitas ELNET-i konsortsiumi tegevdirektor Asko Tamme. «Infosüsteem kasutab süsteemitarkvarana Linuxit ja see vajab periooditi täielikku uuendamist, mis tähendab uute serverite seadistamist ja nendesse andmete migreerimist. Internetiaadress ja nimi selles tegevuses ei muutu.»

Et kesksuvel on raamatukogudes tööintensiivsus mõnevõrra väiksem, on serverite tarkvauuendus plaanis just praegusel ajal.