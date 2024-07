GALERII Kuidas jätkuva sõja kiuste hoida vaimset tervist? Kirev varjevõrk aitab

Üle saja vast kindlasti, arvas Ruslana Romeneskul. Osadel kohtumistel on käinud ühed, teistel teised ning palju on olnud neid, kes on käinud kohal mitmeid kordi. Niisuguseid kohtumisi on olnud 16, teose kunstiliseks juhendajaks Viktoria Berezina.

Ukraina sõjapõgenikke on toetanud aga ka Olena Solohub, kes on pärit Kiievist ja tulnud Tartusse juba kümnekonna aasta eest, sooviga jätkata siinses ülikoolis magistriõpinguid. Praegu töötab ta Johan Skytte poliitikauuringute instituudi koordinaatorina, aga temalgi on olnud omal ajal kohanemisraskusi.

Üht nippi, kuidas jätkuva sõja kiuste hoida oma vaimset tervist, nimetas Olena Solohub hommikuseks visiooniks. See tähendab, et pärast hambapesu istub ja kirjutab ta umbes kolm leheküljetäit endast välja mõtted, mis parasjagu peas. Isegi siis, kui talle näib, et neid mõtteid ei ole.

«See ei ole päevik, see ei ole loovkirjutamine ning need ei ole kindlasti lood, mida hiljem sotsiaalmeediasse postitada, vaid sõnaselge rämps,» rääkis ta. «Aga kui igal hommikul sel viisil talitada, siis see tõepoolest puhastab meeli, võtab maha ärevust ning aitab. Saad keskenduda pärast asjadele, mida eesootav päev sinult ootab.»

Ukraina kogukonna eest hoolitsejad Ana Sumõk ja Olena Solohub. Foto: Sille Annuk

Pühapäeval pakkusid Ukraina Maja eestvedajad autovabaduse puiesteel kõigile võimalust võtta osa ukraina kunsti ja käsitöö töötubadest. Anna Sumõki juhendamisel sai valmistada motanka nukke ja koos kunstnik Viktoria Berezinaga meisterdada kollaaže.

Ukrainlaste loodud kunstiteost «Emotsioonide kaleidoskoop» saab vaadata Autovabaduse puiesteel aga kuni 28. juulini.

Kunstiteraapiatund autovabaduse puiesteel. Foto: Sille Annuk