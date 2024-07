GALERII Äksi eelarvamusfestivali üks teemasid oli, kuidas reisida nii, et inimese jälg jääks väike

Festivali pealiku Kadri Valneri sõnul olid arutelupaneelide teemad järgmised: kas kunst on vaid inimese loodud või tõlgendab inimene loodust? Millal on looduse kujutamine teadmine, millal teadus või kunst? Kuidas korraldada üritusi ja reisida nii, et inimese jälg oleks võimalikult väike? Millised on võimalused kultuuri kaudu mõjutada kaaskondlaste käitumist?