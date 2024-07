Kultuuriloohuvilised pääsevad taas mõisaid uudistama

Aastast 2004 ehk üheksateistkümnendat hooaega on Eestimaa suvesid ilmestanud külastusmäng «Unustatud mõisad», meelitades kultuuriloohuvilisi Eestimaa vanu häärbereid, viinakööle, talle ja aitasid ning parke uudistama. Mõisad on avatud ka just nüüd, 20. ja 21. juulil ja juba kella 10st alates.