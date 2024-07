Tartumaal on avatud 36 talu, Jõgevamaal 15, külastajad teretulnud

Käes on avatud taludega nädalavahetus, mis Tartumaa puhul tähendab, et uksed ja väravad on lahti enam kui 30 talul, sealhulgas ootab külastajaid Eesti maaülikooli Märja veisekasvatuse katsefarm, rida linnu-, veini- ja käsitöötalusid, juustuvabrik ja taimekasvatustalud ning eksootiliste loomade-lindude talu. Avatud on ka Peipsimaa pärimuskeskus ja Wiira küünlavabrik.