Mayeri tehase juht kavandab Tabiverre kaubakeskust ja kortermaju

Tabivere veski ja Jõgeva maantee vahele on kava ehitada kortermajad ning kaubanduskeskus. Praegu laiub planeeringualal rohi. Kavandatavatest uutest kortermajadest jääb Saadjärv kiviviske kaugusele.

Puhastusvahendeid valmistava Mayeri tehase juht Imre Freiberg kavandab ehitada Tabivere alevikku neljale hektarile viis kortermaja ning kaubakeskuse. Et plaan on veel võrdlemisi toores, ei soovinud Mayeri juht arenduse asjus selgitusi jagada, kuid sotsiaalmeedias on ta juba Tabivere kogukonnalt uurinud, milliseid teenuseid kohalikud keskuses eelistaksid.