Nädalalõpul on tähelepanu all maaelu, sest laupäev ja pühapäev on avatud talude päevad. Küllap on ka tänavu huvi suur, igatahes on teada, et möödunud aastal osales üle kogu Eesti 357 talu ja tehti 284 000 külastust. Kuid huvitavat tegevust jätkub ka linnas.