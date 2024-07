VÄRSKE PODCAST Kes vastutab, kui kuritegevus pöördub tõusule?

Kolmapäeval kirjutas Tartu Postimees, et poolaasta statistika kohaselt on Jõgevamaal kuritegevus vähenemas, Tartumaal aga kasvutrendis. Seejuures annavad tooni rattavargad ja kelmid. Mis võis taolise tagajärje põhjustada? Kui suureks saab pidada ohvri rolli, kui ta pole oma vara maksimaalselt hästi hoidnud? Milline on poliitikute, õpetajate, sotsiaaltöötajate ja politseinike vastutus?