Noored lõid 35 aastat tagasi võõrvõimu all salamisi eestlust kuulutava jalgpalliklubi

Tartu jalgpallikooli Tammeka tegevjuht Kristjan Tiirik teadis juba aasta alguses, et klubi esindusmeeskond mängib täna kodumurul Tallinna FC Flora vastu. See sai nimme nii sätitud, et tähistada klubi 35. sünnipäeva ja et vaadata tagasi kirjule ja hoogsale teekonnale.