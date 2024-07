Tartust saab Eesti vähiravi ja rahvusvahelise teadustöö süda

«Projekti idee tuli onkoloogidelt, kes nägid sellise lähenemise vajadust,» ütles Veiman. «Eeskätt muudab see arstide tööd efektiivsemaks, aga ühtsetel tingimustel kokku kogutud kvaliteetsed andmed tulevad kasuks ka vähialases teadustöös nii Eestis kui ka kaugemal.»



Käsil on ka eeltöö mitmes Euroopa Liidu vähitõrjeprojektis osalemise nimel. Projektide valikul lähtutakse keskuse kolmest põhieesmärgist, need on patsientide ja laiema ühiskonna kaasamine ning teadlikkuse tõstmine, personaalmeditsiini areng ja juba nimetatud vähiandmete kogumine.



«Arstidel on suur soov valdkonda edasi arendada, aga nende põhirõhk läheb patsientide ravile, mistõttu napib neil aega teadus- ja arendustegevusega tegelemiseks,» märkis Pajusalu. «Vähikeskuse puhul ongi tegemist toetava meeskonnaga, kes võtab enda peale erinevate projektide ja rahvusvahelise teadustöö organisatoorse poole.»



Samuti on Eesti vähikeskuse eesmärk saavutada järgmise nelja aasta jooksul Euroopa Liidu kõikehõlmava vähikeskuse (inglise keeles Comprehensive Cancer Centre) tunnustus, mida antakse vaid kõrgeima kvaliteediga ravi- ja teadusasutustele. Seni on jäänud suurte Euroopa vähikeskuste kogemuse põhjal välja töötatud kriteeriumid meie teadusasutustele kättesaamatuks. Veiman loodab, et nüüd, ühtse võrgustikuna, küünib ka Eesti ravi- ja teadustöö Euroopa tippudeni.



TAI andmetel on viimastel aastatel Eesti diagnoositud üle 8000 vähijuhu aastas. Võib eeldada, et see arv kasvab 2030. aastaks 11 000ni. Mullu registreeriti 3391 vähisurma, mida on paarisaja võrra vähem kui 2021. aastal.



KOMMENTAAR Terviseminister Riina Sikkut: Keskuse rahastajana otsustasime, et me ei loo järgmist sihtasutust, vaid istutame loodava vähikeskuse keskkonda, kus on tasakaalus akadeemilisus, kliiniline külg ja elluviimise kultuur. Vähitõrjes peab proovima olla sammuke haigusest eespool. Teadus, uuringutes osalemine ja rahvusvaheline koostöö on vähi ennetuses, diagnoosimises ja ravis ülimalt tähtsad – kõike seda on võimalik loodavas keskuses teha.