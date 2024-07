Lisaks on mõned sõitjad uute oludega «kohanenud» ning valideerivad tasuta sõidu alustamiseks mitte enda, vaid hoopis tasuta sõiduõigusega inimese kaardi.

Tasuliste piletite kehtestamine on toonud kaasa sõitjate hulga teatava vähenemise, nentis Tartumaa ühistranspordikeskuse juhataja Maikl Aunapuu. Tartumaa liinidel sõitis mullu jaanuarist juunini bussidega 1 139 819 reisijat. Tänavu aasta on see arv sama aja kohta ligi saja tuhande võrra väiksem – 1 009 283.