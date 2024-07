Rannar Raba: «South Park», hoia alt! Siit tuleb elu ise

Läinud nädalavahetusel kogu maailma vapustanud katse tappa USA endist presidenti, taas Valgesse Majja pürgivat Donald Trumpi kuulub kahtlemata seda masti tegude hulka, mille mõju on põhjust analüüsida veel aastaid hiljemgi. Juba praegu on selge, et napist pääsemisest Trumpile tekkinud (ja tekitatud) märtrioreool suurendab tema väljavaadet sügisel tagasi valituks osutuda.