Kui me muul ajal tualetti lahti hoiaksime, oleksid kohe teistsugused kaebused, et miks on tualetid lõhutud või tulevad kodutud neisse magama. Me ei ole võimelised seal piirkonnas 24 tundi kestvat valvet tagama. Kuldne kesktee on olnud avalike tualettide puhul see, et need piirkonnad, mida me ei suuda valvata, on lahti päevasel ajal. Kesklinnas asuvad avalikud tualetid on aga avatud ööpäev läbi.