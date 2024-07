Emajõe ääres lodjakoja juures käib töö uue suure lodja kallal kui laeva köögis, hoolimata sellest, et kööki sel veel polegi. Lodjaseltsil oli esiti plaanis uus kahemastiline lodi sõitma saada juuni lõpuks, aga see plaan läks vett vedama. Nüüd on selge, et praegu veel nimetu lodi pääseb jõele sõite tegema kõige varem augusti alguses.